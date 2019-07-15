المحكمة الاتحادية تؤكد اصدارها خمسة احكام في ضمان حقوق المتهمين

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال الأيام الماضية خمسة أحكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين أمام القضاء".

وأضاف الساموك، أن "تلك الأحكام نصت على أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق".



وأشار الساموك، إلى أن "المحكمة اكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور".

وتابع، أن "تلك الأحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو إخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".

وبين، أن "المحكمة شددت على تطبيق أحكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ أحكامه وقراراته، وأن لا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها".