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تقرير يقارن بين كلفة المعيشة في العراق والإمارات

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أكد تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن تكلفة المعيشة في الإمارات أعلى من العراق وخاصة بالنسبة للسكن.
وذكر التقرير بحسب آخر تحديث في شهر تموز الحالي، أن "تكلفة المعيشة في الإمارات هي أعلى بنسبة 59.28٪ عنها في العراق لجميع المدن"، مشيراً إلى أن "هذه النسبة لم تأخذ كلف الإيجار في الاعتبار".

واضاف التقرير أن "متوسط كلفة الايجار في الامارات اكثر بنسبة 305.84 % منه في العراق"، مبيناً أن "مؤشر تكلفة المعيشة في دبي أعلى بنسبة 54.31٪ منه في بغداد، وأن مؤشر تكلفة المعيشة في أبو ظبي أعلى بنسبة 43.03 ٪ عن بغداد".


جدير بالذكر أن موقع "نومبيو" هو أحد المواقع التي تم إطلاقها في عام 2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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