تقرير يقارن بين كلفة المعيشة في العراق والإمارات

وذكر التقرير بحسب آخر تحديث في شهر تموز الحالي، أن "تكلفة المعيشة في الإمارات هي أعلى بنسبة 59.28٪ عنها في العراق لجميع المدن"، مشيراً إلى أن "هذه النسبة لم تأخذ كلف الإيجار في الاعتبار".

واضاف التقرير أن "متوسط كلفة الايجار في الامارات اكثر بنسبة 305.84 % منه في العراق"، مبيناً أن "مؤشر تكلفة المعيشة في دبي أعلى بنسبة 54.31٪ منه في بغداد، وأن مؤشر تكلفة المعيشة في أبو ظبي أعلى بنسبة 43.03 ٪ عن بغداد".



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