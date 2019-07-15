تقرير يقارن بين كلفة المعيشة في العراق والإمارات

أكد تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن تكلفة المعيشة في الإمارات أعلى من العراق وخاصة بالنسبة للسكن.
واضاف التقرير أن "متوسط كلفة الايجار في الامارات اكثر بنسبة 305.84 % منه في العراق"، مبيناً أن "مؤشر تكلفة المعيشة في دبي أعلى بنسبة 54.31٪ منه في بغداد، وأن مؤشر تكلفة المعيشة في أبو ظبي أعلى بنسبة 43.03 ٪ عن بغداد".
جدير بالذكر أن موقع "نومبيو" هو أحد المواقع التي تم إطلاقها في عام 2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.
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