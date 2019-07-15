الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مقتل 51 شخصا وتضرر 4.5 مليون مواطن بسبب الفيضانات في الهند

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن الفيضانات الموسمية التي ضربت ولايات بشمال وشرق الهند تصاعدت حدتها، مما أثر على 4.5 مليون مواطن وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم.

وقد لقى 51 شخصا حتفهم في حوادث تتعلق بالأمطار في سبع ولايات بالهند منذ الأربعاء الماضي.

وقالت الشرطة إن أحدث الحوادث شهدت انهيار مبنى خلال سقوط الأمطار بولاية هيماشال براديش أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل ستة جنود ومدنيين اثنين.

وأثر هطول الأمطار في ولاية آسام، الأكثر تضررا من الفيضانات، على 2.6 مليون مواطن، كما أودى بحياة 11 شخصا في 28 منطقة.

وقال مسؤولون إن المتضررين من بينهم مواطنين نزحوا من منازلهم في حين حوصر البعض في منازلهم وتكبدوا خسائر في محصولاتهم أو مصادر رزقهم.

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وقد اضطر نحو 17 ألف مواطن للجوء إلى مخيمات الإغاثة الـ 327 التي تديرها الحكومة.

ولقى 23 شخصا حتفهم في ولايتي أوتار براديش وبيهار بشمال الهند، اللتين تتاخمان نيبال.

وقال مسؤولون بولاية بيهار إن 1.9 مليون شخص تضرروا بسبب الفيضانات في الولاية.

وتوقعت هيئة الارصاد هطول مزيد من الأمطار بالمنطقة الواقعة بشمال شرق الهند على مدار اليومين المقبلين.