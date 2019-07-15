إيران تهدد بإعادة الوضع لما كان عليه قبل الاتفاق النووي

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن طهران ستعود إلى وضع ما قبل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها.

وتقول إيران إن على الدول الأوروبية بذل المزيد لضمان حصولها على المزايا الاقتصادية التي كان يفترض أن تنالها مقابل فرض قيود

على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي.