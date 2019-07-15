الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية في صعدة

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الاثنين تحقيق تقدم جديد وتحرير مواقع استراتيجية في محافظة صعدة شمال البلاد.

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وذكر موقع الجيش “سبتمبر نت”، أن القوات تمكنت من تحرير مواقع مهمة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات عنيفة.

وأضاف أن القوات نجحت “في عملية مباغتة ونوعية من السيطرة على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي في اتجاه وادي الاشر”.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من المسلحين الحوثيين.ويشهد عدد من المواقع في محافظة صعدة القريبة من الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية، وهي المعقل الرئيسي للحوثيين، معارك مستمرة بين الطرفين، تخلف في العادة خسائر مادية وبشرية.