نواب ليبيون يتهمون تركيا بتعميق الأزمة بتسليح ميليشيات طرابلس

قال نائب لحكومة الوفاق الوطني المدعوم من الأمم المتحدة، إن تركيا لها دور في الأزمة الليبية لأنها تدعم الميليشيات بالأسلحة والمال.

وتدعم أنقرة الحكومة ذات الجذور الإسلامية في طرابلس، في حين أن الجيش الوطني الليبي، يدعمه مصر والسعودية ودول الخليج الأخرى، يتهم تركيا بتمويل وتسليح الفصائل الإسلامية في ليبيا التي تقاتل إلى جانب الجيش الوطني.

وقال ابتسام الرباعي، وهو عضو في مجلس النواب الليبي، في اجتماع نظمته اللجنة الوطنية المصرية "هناك دور تركي مشبوه في زيادة الأزمة الليبية لأنها تدعم الميليشيات بالأسلحة والمال".

وقال نائب ليبي آخر "عبد المطلب ثابت"، "إن وفدهم سعى جاهدًا لمواجهة التدخل التركي في ليبيا من خلال اجتماعاتهم في مصر والجامعة العربية".