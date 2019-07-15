انتشار واسع لصورة ولي العهد .. وبيان رسمي سعودي «للتحذير» من Face App

الموجز

أصدرت هيئة سعودية رسمية بيانا تحذيريا من تطبيق ذكي اجتاح مواقع التواصل، وانتشرت بسببه صورة تخص ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بحسب موقع سبوتنيك الروسي .

وأصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وفقا لما نشرته صحيفة "اليوم" السعودية، تحذيرا، من استخدام تطبيق "FaceApp"، مشيرة إلى أنه يعرض مستخدميه لخطر بالغ.

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وقالت الهيئة السعودية في بيانها: "ينبغي ألا يتم منح ذلك التطبيق صلاحية الوصول إلى مكتبة الصور أو معالجة أي صور خاصة بكم".

وتداول مغردون صورة ولي العهد السعودي، عبر هاشتاغ "صورتك وأنت شايب"، التي يلتقط فيها الناس صورهم "عندما يكبرون" في السن، عبر تطبيق "فيس آب" (Face App).

واحتل هاشتاغ "صورتك وأنت شايب" قمة الأكثر تداولا في السعودية، وحظت صورة محمد بن سلمان بقسط كبير من الانتشار.