أمريكا تنقلها «بحراً» .. كيف نقلت روسيا منظومة صواريخ الدفاع الجوي «S 400» لتركيا جواً وبأسرع مما تخيلت واشنطن وأنقرة!

الموجز

بدأت روسيا بتنفيذ تعهدها بتعزيز الدفاع الجوي التركي عن طريق تسليمها صورايخ اس 400.

وسلمت روسيا الجيش التركي منظومة اس 400 على الرغم من الرفض الأمريكي للصفقة.

كيف سلمت روسيا الشحنة رغم انها من الأسلحة الثقيلة عبر الجو ؟

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تعمل روسيا على نقل المعدات الثقيلة إلى أنحاء العالم في أسرع وقت بفضل ما تملكه من طائرات النقل، وبالأخص الطائرة العملاقة "أن-124" المعروفة باسم "روسلان". وتمتلك روسيا 16 طائرة من طراز "أن-124". ولا يمكن نقل منظومة صواريخ "إس-400" عن طريق الجو إلا على متن طائرة "أن-124" وذلك وفق ما نشرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وبينما تتمكن روسيا من نقل الأسلحة الثقيلة بطريق الجو، تضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقل منظومات صواريخ "باتريوت" بطريق البحر لأنها لا تمتلك طائرات النقل المناسبة، كما أشارت إلى ذلك جريدة إلكترونية روسية.

وكانت روسيا قد استخدمت طائرات "أن-124" لنقل وسائط الدفاع الجوي إلى سوريا.