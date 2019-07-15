وصول وفد رؤساء الحكومة السابقين الى السعودية

وصل رؤساء ​الحكومة​ السابقين ​نجيب ميقاتي​ و​فؤاد السنيورة​ و​تمام سلام​ الى ​المملكة العربية السعودية​، ومن المقرر ان يلتقوا اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين للبحث في مختلف الامور والتطورات.

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