العريضي: لاهمية الاحتكام الدائم الى مرجعيات ومؤسسات الدولة

لفت الوزير السابق ​غازي العريضي​ في تصريح له بعد لقائه مع وفد من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ي ​عبداللطيف دريان​ إلى "اننا اكدنا اهمية الاحتكام الدائم الى مرجعيات ومؤسسات ​الدولة​ والقانون الذي يجب ان يطبق بشكل عادل"، مشيراً إلى أن "البلد لا يحتمل وشهدنا تداعيات هكذا افعال وخطابات استفزازية".

وأشار إلى أن "التشكيك بمؤسسات أمنية من أي شخص حريص على الاستقرار هو نقيض توجهاتنا ولا نريد الفوضى"، داعياً الجميع إلى "الالتزام بخطاب عقلاني"، لافتاً إلى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ هو الذي يوجه دعوة لجلسة ل​مجلس الوزراء​ ويريد تهيئة الاجواء الملائمة لانعقاد الجلسة إضافة إلى موقفه السياسي الواضح وهو كما قال لنا في اللقاء الاخير أنه سيجري الكثير من ​الاتصالات​ السياسية مع جميع الجهات ليعبر عن رأيه فيما يجري وكيفية الخروج من الازمة التي لا بد من الخروج منها بتفاهمات للوصول إلى خاتمة جيدة ويجب ان ندرك جميعا أن لبنان هو بلد التنوع والتنوع ميزته".