افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن اقفال مدخل مخيم البرج الشمالي في منطقة صور احتجاجا على قرار وزارة العمل منع الفلسطينيين من العمل او افتتاح مؤسسات، وهو التحرك الاحتجاجي الثاني في منطقة صور بعد اقفال مدخل مخيم الرشيدية واحراق الاطارات المشتعلة.
وعلمت "النشرة"، ان اجتماعا يعقد الان في سفارة دولة فلسطين في بيروت بدعوة من السفير اشرف دبور مع القيادة السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية والاحياء والحراك المدني من اجل وضع خطة موحدة للتصدي لقرار المنع، وسط اتصالات لبنانية كثيفة اثمرت عن وعد بمعالجة الموضوع سريعا.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اقفال مدخل مخيم البرج الشمالي احتجاجا على قرار منع الفلسطينيين من العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.