النشرة: اقفال مدخل مخيم البرج الشمالي احتجاجا على قرار منع الفلسطينيين من العمل

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن اقفال مدخل ​مخيم البرج الشمالي​ في منطقة صور احتجاجا على قرار ​وزارة العمل​ منع ال​فلسطين​يين من العمل او افتتاح مؤسسات، وهو التحرك الاحتجاجي الثاني في منطقة صور بعد اقفال مدخل ​مخيم الرشيدية​ واحراق الاطارات المشتعلة.

وعلمت "النشرة"، ان اجتماعا يعقد الان في سفارة دولة فلسطين في ​بيروت​ بدعوة من السفير ​اشرف دبور​ مع ​القيادة​ السياسية الفلسطينية و​اللجان الشعبية​ والاحياء و​الحراك المدني​ من اجل وضع خطة موحدة للتصدي لقرار المنع، وسط اتصالات لبنانية كثيفة اثمرت عن وعد بمعالجة الموضوع سريعا.