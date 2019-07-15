دريان يستقبل وفدا من التقدمي برئاسة العريضي

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ وفدا نيابيا وحزبيا من "​الحزب التقدمي الاشتراكي​"، برئاسة الوزير السابق ​غازي العريضي​، يضم النواب: ​فيصل الصايغ​، ​هنري حلو​ و​بلال عبد الله​، في ​دار الفتوى​.

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