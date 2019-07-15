طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى درجات الحرارة مستقرّة على الساحل. تنشط الرياح أحياناً . يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات خلال الليل و ساعات الصباح الأولى.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكال التالي:

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.

الأربعاء: صافٍ صباحاً بسبب تدنّي نسبة الرطوبة . ترتفع درجات الحرارة بشكل خاص على المرتفعات وفي الدّاخل. تنشط الرياح عموماً، وبشكل خاص في المناطق الشماليّة حيث تقارب 65 كلم/س. تعود نسبة الرطوبة لترتفع بشكل ملحوظ ابتداءً من فترة بعد الظهرحيث يتوقّع أن تبدأ الحرارة بالانخفاض السريع، ممّا يؤدي إلى تشكّل الغيوم والضباب على المرتفعات.