أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية، بينما تبقى درجات الحرارة مستقرّة على الساحل. تنشط الرياح أحياناً . يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الليل و ساعات الصباح الأولى.
كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكال التالي:
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.
الأربعاء: صافٍ صباحاً بسبب تدنّي نسبة الرطوبة . ترتفع درجات الحرارة بشكل خاص على المرتفعات وفي الدّاخل. تنشط الرياح عموماً، وبشكل خاص في المناطق الشماليّة حيث تقارب 65 كلم/س. تعود نسبة الرطوبة لترتفع بشكل ملحوظ ابتداءً من فترة بعد الظهرحيث يتوقّع أن تبدأ الحرارة بالانخفاض السريع، ممّا يؤدي إلى تشكّل الغيوم والضباب على المرتفعات.
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