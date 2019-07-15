المرابطون للسياسيين: لوقف حملة التكاذب والكذب على المواطن اللبناني

دعت ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​، الفئات السياسية الحاكمة كافة إلى "وقف حملة التكاذب والكذب على المواطن ال​لبنان​ي، ووقف الخطابات الشعبوية التي لا تسمن ولا تغني من جوع والعمل جديا على معالجة الامور الحياتية الضاغطة على المواطن من تأمين ​الكهرباء​ والطبابة ومعالجة حالة التردي في ​المستشفيات الحكومية​ والتي اصبحت ملاذاً ضرورياً للمواطن، الذي اصبح يعيش تحت خط ​الفقر​ ناهيك عن ​مشكلة النفايات​ والتي سوف تملأ الشوارع وخاصة بعد ​الاعلان​ عن قرب اغلاق ​مطمر الكوستابرافا​".

ولفتت إلى "الابتعاد عن لقمة عيش ال​فلسطين​يين في مخيمات الشتات والذي يتغنى بدعم قضيته اكثركم وحتى من عاد الى رشده في دعم قضية فلسطين ورفض ​التوطين​، والذين نعرفهم ويعرفون انفسهم فالاخوة الفلسطينيين كانوا وما زالوا اخوة لنا وهم ضيوف مؤقتين في لبنان وحتى التحرير والعودة الى ديارهم، وقد كذبتم عليهم طيلة سنوات بموضوع حق العمل والسكن والتملك ولكن مما نراه من تضييق للخناق عليهم في لبنان وارهاقهم بمعاملات انتم اصلا لستم اهلاً لانجازها بسبب سمسراتكم وفسادكم ما هي الا تقديم اوراق اعتماد منكم ل​صفقة القرن​ المزعومة وراعيها".