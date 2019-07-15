الحريري يزور فرقاطة القيادة البرازيلية يونياو في مرفأ بيروت

وصل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ إلى ​مرفأ بيروت​، ويقوم بجولة تفقدية على فرقاطة ​القيادة​ البرازيلية "يونياو" التي تتولى قيادة البحرية التابعة لليونيفل بالتنسيق مع البحرية التابعة للجيش اللبناني.

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