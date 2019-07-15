رئيس ديوان المحاسبة بحث مع نظيره السعودي التعاون المشترك بين الاجهزة الرقابية

قام رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، بزيارة خاصة للسعودية بناء على دعوة رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، حسام بن عبد المحسن العنقري، استمرت اربعة ايام، بحث خلالها في شؤون الاجهزة الرقابية بين السعودية ولبنان.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المراقبة العامة والجهازين، حيث يحرص الديوان على دعم الأجهزة النظيرة في عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات التدريب وتنمية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك لما يمتلكه الديوان من خبرات مهنية متقدمة في مجالات المراجعة والرقابة المالية.
وكان استقبل الدكتور العنقري في مكتبه - فرع الديوان في منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة القاضي حمدان، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين البلدين سيما في مجالات تبادل الخبرات والتي من شأنها ان تعطي مزيدا من المواكبة للاعمال الرقابية والادارية بين الاجهزة على مستوى الدول الاعضاء في المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وقد حضر اللقاءين عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
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