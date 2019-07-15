السفير التركي بالعراق يعلن قرب افتتاح قنصلية بلاده في الموصل

أعلن ​السفير التركي​ لدى ​العراق​، فاتح يلدز، أن "القنصلية العامة التركية في مدينة ​الموصل​ ستدخل الخدمة مجددا في وقت قريب"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ تمتلك روابط إنسانية وثقافية وتاريخية قوية جدا مع الموصل، وزيارته لها تأتي للتأكيد على ثقة ​أنقرة​ والتزامها بإعادة إعمار العراق وخصوصا الموصل".

وأوضح أنه يتواصل مع السلطات المحلية في الموصل حول مشاريع التجارة والاستثمار والمواصلات والنقل، مؤكدا أن "المدينة بحاجة إلى إعادة إعمار وتنمية اقتصادية".

من جهة أخرى، شدد يلدز أن "تركيا تتعاون مع السلطات المحلية في الموصل حول مكافحة حزب "العمال الكردستاني" بقضاء ​سنجار​ التابع للموصل".