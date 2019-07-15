هانت: إيران لا تزال تحتاج إلى عام واحد لإنتاج سلاح نووي

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ أن "​إيران​ لا تزال تحتاج إلى عام واحد لإنتاج ​سلاح نووي​، غير أن النافذة ضيقة لإنقاذ ​الاتفاق النووي​ المبرم عام 2015"، مشدداً على أن "الصفقة لا تزال على قيد ​الحياة​، رغم انسحاب ​الولايات المتحدة​ منها العام الماضي وتقليص ​طهران​ مسؤولياتها بموجبها".

وأشار إلى أن لجنة مشتركة خاصة بالتجاوزات الإيرانية ستعقد قريبا اجتماعا لها، لافتاً إلى أن "​بريطانيا​ ترى في الولايات المتحدة أقرب حليف لها، لكن مواقفهما تختلف فيما يتعلق بالملف ​النووي الإيراني​".