أهالي النبي عثمان قطعوا الطريق الدولية احتجاجا على قرار تجميد بلديتهم

نفذ اهالي ​بلدة النبي عثمان​ في ​البقاع الشمالي​ اعتصاماً تخلله قطع الطريق الدولية عند مثلث البلدة احتجاجاً على قرار محافظة ​بعلبك الهرمل​ بتجميد ​البلدية​ ووقف قرارات المجلس البلدي بسبب استقالة بعض الأعضاء، ومنهم من تراجع عن الاستقالة قبل قبولها من قبل ​وزارة الداخلية​.

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