لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ الى أن "موقف حزب "القوات" من ​الموازنة​ هو أن بعض بنودها جيدة ولكنها أقل مما هو مطلوب لإنقاذ الوضع الحالي"، معلنا أن "موقفنا منها هو أننا لسنا مع الموازنة ككل لكننا سنصوت على البنود الجيدة لأنه من دون تصويتنا تسقط". ورأى جعجع أن الموازنة "ليست بالقدر المطلوب لإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​، وسنعمل على تثبيت الايجابيات وتكريسها".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: لسنا مع الموازنة ككل لكننا سنصوت على البنود الجيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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