السنيورة من السعودية: من المهم العودة لاتفاق الطائف والالتزام بالدستور الذي انبثق منه

اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​فؤاد السنيورة​ الى ان الزيارة الى ​السعودية​ مهمة، ونحن ناتي الى السعودية التي لطالما كان لها علاقات ممتازة مع ​لبنان​، ولا شك ان لبنان والمنطقة يمران بفترة صعبة وبسبب هذه التطورات الكبرى من الهام والضروري العودة الى المبادئ الاساسية التي تجمع بين اللبنانيين، ومن المهم العودة الى ​اتفاق الطائف​ وان يصار الى المزيد من الالتزام بهذا الاتفاق والدستور الذي انبثق منه.

واعتبر السنيورة في تصريح له من مطار جدة بعد وصوله مع وفد رؤساء الحكومة السابقين الى السعودية، انه من غير المقبول السماع من هنا وهناك القول اننا نريد تغيير القانون بالممارسة او عدم تطبيق القانون لعدم رغبتنا به، كما يجب التأكيد على احترام الشرعية العربية واحترام الاجماع العربي، وهذه الطريقة التي ينبغي على لبنان ان يواجه من خلالها التحديات لاننا نتعرض لهذا الظرف الصعب ولان هناك من يحاول ان يتخذ من لبنان كيس رمل يدافع به عن نفسه، ونحن لا نريد وطننا ان يكون ساحة للتقاتل بين الدول الكبرى، وعليه يجب ​النأي بالنفس​ قولا وعملا.

واوضح ان رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ حملنا رسالة لضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية والتي كانت تعبر دائما عن مدى احترامها لحرية وسيادة لبنان.