أرسلان: العيش بكرامة وحرية وأمان لكل انسان في الجبل سيُفرض

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ الى ان "حق شهداءنا سيؤخذ، واستباحة الساحات والمناطق ولّى، والناس من الكيد والحرمان تحرّروا والتسلّط انتهى، وبناء دولة ضمن الدولة سيواجَه، والعيش بكرامة وحرية وأمان لكل انسان في الجبل سيُفرض، وعلى الدولة تحمّل مسؤولياتها كاملة في الأمن والقضاء وإلا الآتي سيكون أعظم".

وأضاف ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "شاكرين دور فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وحرص دولة الرئيس ​نبيه بري​ ودور ​اللواء عباس ابراهيم​ ويدنا ممدودة ومنفتحون على أيّة مبادرة قائمة على الأسس التي ذكرناها".