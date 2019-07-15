شاهد: "الجندي الطائر" يشارك في العرض العسكري بالعيد الوطني الفرنسي

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

شارك "الجندي الطائر" لأول مرة في العرض العسكري الذي قدمه الجيش الفرنسي اليوم، الأحد، في فرنسا، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني. وقاد "اللوح الطائر" بطل العالم سابقاً في "جت سكي"، الفرنسي، فرانكي زاباتا.

و"الجندي الطائر" كما أطلقت وسائل الإعلام الفرنسية الاسم عليه، يستخدم لوحاً طائراً، وهو قادر على الارتفاع إلى نحو 2000 متر، كما يمكنه التحليق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.

و"اللوح الطائر" من تصميم الفرنسي فرانكي زاباتا، الذي كان في الماضي، كما ذكرنا سابقاً، قائد "جت سكي" (في الحقيقة جت سكي هي علامة تجارية مسلجة لشركة كاوازاكي اليابانية)، وكان على وشك أن يبيعه للجيش الأميركي قبل تدخل وزارة الدفاع الفرنسية في المسألة.

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وتم اختبار اللوح منذ أشهر، ولكن مصادر مطلعة تقول إن الاختراع تنقصه بعض التعديلات، خصوصاً لناحية ثباته وسهولة قيادته وأيضاً كمية الضجة التي يصدرها، قبل أن تناقش وزارة الدفاع مسألة شرائه.

ويرى بعض العسكريين أنه بإمكان "الرجل الطائر" مساعدة الجنود، خصوصاً أولئك الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية، إذ يمكن أن يساعد في نقل الجرحى، أو في الهجمات المفاجئة.

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