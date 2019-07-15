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شارك "الجندي الطائر" لأول مرة في العرض العسكري الذي قدمه الجيش الفرنسي اليوم، الأحد، في فرنسا، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني. وقاد "اللوح الطائر" بطل العالم سابقاً في "جت سكي"، الفرنسي، فرانكي زاباتا.
و"الجندي الطائر" كما أطلقت وسائل الإعلام الفرنسية الاسم عليه، يستخدم لوحاً طائراً، وهو قادر على الارتفاع إلى نحو 2000 متر، كما يمكنه التحليق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.
و"اللوح الطائر" من تصميم الفرنسي فرانكي زاباتا، الذي كان في الماضي، كما ذكرنا سابقاً، قائد "جت سكي" (في الحقيقة جت سكي هي علامة تجارية مسلجة لشركة كاوازاكي اليابانية)، وكان على وشك أن يبيعه للجيش الأميركي قبل تدخل وزارة الدفاع الفرنسية في المسألة.
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شاهد: "الجندي الطائر" يشارك في العرض العسكري بالعيد الوطني الفرنسي
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وتم اختبار اللوح منذ أشهر، ولكن مصادر مطلعة تقول إن الاختراع تنقصه بعض التعديلات، خصوصاً لناحية ثباته وسهولة قيادته وأيضاً كمية الضجة التي يصدرها، قبل أن تناقش وزارة الدفاع مسألة شرائه.
ويرى بعض العسكريين أنه بإمكان "الرجل الطائر" مساعدة الجنود، خصوصاً أولئك الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية، إذ يمكن أن يساعد في نقل الجرحى، أو في الهجمات المفاجئة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.