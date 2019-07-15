اخبار العالم

اعتقال العشرات في موسكو خلال مسيرة للمطالبة بمشاركة المعارضة في انتخابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters اعتقال العشرات في موسكو خلال مسيرة للمطالبة بمشاركة المعارضة في انتخابات

من فلاديمير سولداتكين

موسكو (رويترز) - ألقت شرطة موسكو القبض على أكثر من 25 محتجا خلال مسيرة للاحتجاج على منع محتمل لمرشحي المعارضة من خوض المنافسة في الانتخابات البرلمانية للعاصمة الروسية.

واحتج زعماء المعارضة بشدة على ما ذكرته لجنة الانتخابات في موسكو بأن معظم المرشحين الذين يحظون برعايتهم لم ينجحوا في تأمين العدد المطلوب من التوقيعات للمشاركة في الانتخابات.

ولم تعلن اللجنة رسميا بعد قائمة المرشحين الذين سيُسمح لهم بالمنافسة في الانتخابات المقررة في الثامن من سبتمبر أيلول على مقاعد برلمان موسكو البالغ عددها 45 مقعدا.

Advertisements

وقال متحدث باسم الشرطة إنها احتجزت في وسط موسكو ما يزيد على 25 شخصا منهم بعض منظمي الاحتجاج. وأضاف المتحدث "لم يستجيبوا لأمر الشرطة بوقف أفعالهم. يتم نقلهم في حافلات إلى مراكز الشرطة لإجراء مزيد من التحقيقات معهم".

وردد المشاركون في الاحتجاج هتافات ضد الحكومة والرئيس فلاديمير بوتين، وطالبوا السلطات بتسجيل مرشحي المعارضة.

ولم يتسن التواصل مع لجنة انتخابات مدينة موسكو للتعليق يوم الأحد.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال العشرات في موسكو خلال مسيرة للمطالبة بمشاركة المعارضة في انتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا