دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مقتل 9 سويديين في تحطم طائرة أثناء رحلة للقفز بالمظلات

ستوكهولم (رويترز) - قالت السلطات في السويد يوم الأحد إن تسعة سويديين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة كانوا على متنها في رحلة للقفز بالمظلات قرب مدينة أوميو الصغيرة بشمال البلاد.

وقال بيدر جونسون المتحدث باسم الشرطة إن الطائرة الصغيرة المخصصة لنقل المظليين تحطمت على جزيرة في نهر أومي بعد وقت قصير من إقلاعها، مضيفا أن سبب الحادث ليس معلوما. وقال إن الركاب كانوا في رحلة للقفز بالمظلات.

وذكرت الشرطة أن جميع القتلى سويديون وأن أحدهم يحمل جنسية مزدوجة. ولم تكشف عن أسماء الضحايا.

وعبر الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك السويد عن حزنه وقدم تعازيه في بيان عبر فيسبوك.

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وقال "في ضوء حادث التحطم المأساوي خارج أوميو اليوم والذي راح ضحيته تسعة أشخاص، أود تقديم التعازي. قلوبنا أنا وأسرتي مع أسر الضحايا وأقاربهم".

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين إن الحكومة على اتصال وثيق بالسلطات المعنية التي فتحت تحقيقا لمعرفة سبب التحطم.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)