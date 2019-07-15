أزمة في الجيش الإسرائيلي بسبب مجندة من الفلاشا

ونقلت وكالة "معا" عن التلفزيون الإسرائيلي قوله إن الأزمة بدأت بعد أن نشرت مجندة من أصول إثيوبية، تدعى"تالي ماتوكو"، على صفحتها في موقع"فيسبوك" ماتعرضت له الأسبوع الماضي في القاعدة التي تخدم فيها.
وكتبت المجندة التي تنتمي إلى يهود الفلاشا على صفحتها، وفقا للتلفزيون الإسرائيلي:"خلال نقاشي مع مجموعة من الجنود داخل إحدى قواعد الجيش جرى التطرق للمظاهرات الاثيوبية التي وقعت الأسبوع الماضي، وقال لي أحد الضابط أنتم أسوأ من العرب وأنتم لستم يهودا بالأصل".
وأشارت المجندة إلى أن الحادثة علم بها قادة ومسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي دون يفعلوا أي شيئ، لكن القناة الإسرائيلة أكدت أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة نجم عنه قرار بمعاقبة الضابط المعني.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.