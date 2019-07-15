شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بجدول زمنى لإحلال وتجديد المدارس قبل بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن إحلال وتجديد المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد، وضرورة أن يكون هناك حصر دقيق وشامل لكافة المدارس التى سيتم تجديدها والاعتماد المالى.
وأوضح نصر الدين، أن هناك العديد من المدارس على مستوى الجمهورية التى من المفترض أنها مدرجة على خطة الوزارة بشأن الاحلال والتجديد، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك جدول زمنى محدد للانتهاء من عمليات الاحلال والتجديد قبل بدء العام الدراسى الجديد، حتى لا تكون هناك أعمال أثناء اليوم الدراسى.
وأشار عضو مجلس النواب، أن منظومة التربية والتعليم تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وإحلال وتجديد المدارس وتهيئتها لأن تكون جاهزة لاستقبال الطلاب بمواصفات فنية عالية من أبرز محاور التطوير بل وأهمها على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بجدول زمنى لإحلال وتجديد المدارس قبل بدء الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.