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أسعار الدولار تتراجع في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية التعاملات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنكي قناة السويس والإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخري.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية، قرشا واحدا، إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي البركة وكريدي أجريكول، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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