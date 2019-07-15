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نقابية الإسكندرية للحاويات تطلب 10% من حصة القابضة للنقل المقرر طرحها بالبورصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تقدمت اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بخطاب لوزير قطاع الأعمال العام ومجلس الوزارء بشأن تخصيص حصة من أسهم الشركة المزمع طرحها في البورصة لصالح العمال.

وقال أحمد صادق رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لمصراوي إن اللجنة تطالب بتخصيص 10% من حصة الشركة القابضة للنقل البحري والبري المقرر طرحها بالبورصة للعمال.

وأضاف أن اللجنة تطالب في خطابها للجهات المعنية أن يتم طرح هذه النسبة للعمال مقابل حافز إثابة يتم سداد قيمة الأسهم على مدار 10 سنوات.

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وترى اللجنة النقابية للشركة أن هذا الإجراء من شأنه أن يزيد الطلب على السهم ويعزز موقفه لدى المستثمرين في عملية الطرح.

وهذه هي الخطابات التي أرسلتها اللجنة النقابية لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام.

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