تداول 361 شاحنة بضائع و281 سيارة بموانئ البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 16سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم الإثنين، أن مواني الهيئة شهدت تداول 361 شاحنة بضائع و281 سيارة، وشملت حركة الواردات 146 شاحنة و126سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 215 شاحنة بضائع و155 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين "الحرية1، وبوسيدون اكسبريس" ومغادرة السفينتين "أمانة والنوى اكسبريس" فيما استقبل الميناء أمس العبارة القاهرة وغادرت ثلاث سفن.