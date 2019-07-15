مصرع طاقم طائرة بعد تحطمها بالسويد

قال مسئولون سويديون إن طائرة صغيرة، تقل مظليين، تحطمت شمال السويد بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أدي إلى مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وقع الحادث بعد الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي قبالة ستورساندسكار، وهي

جزيرة بالقرب من مطار أوميا، وهي بلدة شمال السويد.

قالت جابرييلا باندليني، المتحدثة باسم بلدية منطقة فاستربوتن: "يمكنني أن أؤكد أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم".

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وقال عامل الإنقاذ كوني كفارفورد لوكالة تي تي السويدية للأنباء، إن الطائرة كانت تحمل مظليين و"أن شيئًا ما قد حدث مباشرة عقب الإقلاع".

وذكر شهود لوسائل الإعلام السويدية إن بعض المظليين شوهدوا وهم يحاولون القفز من الطائرة قبل تحطمها مباشرة.

ولم تذكر التقارير نوع الطائرة وسبب الحادث، وفقًا لوكالة "إسوشييتد برس".