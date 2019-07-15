كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنقرة: وصول الطائرات الثامنة من أجزاء منظومة S-400 إلى تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، إن الطائرة الثامنة التي تحمل مكونات نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 وصلت إلى تركيا.

وحسبما ذكرت الوزارة في بيان: "تسليم أجزاء S-400 إلى تركيا مستمر. في هذا الصدد، هبطت الطائرة الثامنة في القاعدة الجوية المرتد في محافظة أنقرة".

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ووفقًا لوزارة الدفاع، بدأت عمليات التسليم من S-400 إلى تركيا في 12 يوليو، وقامت ثلاث طائرات شحن في ذلك اليوم بتسليم عدة جرارات وسيارة تحميل من مجمع S-400 إلى قاعدة مرتد الجوية.

في 14 يوليو، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصفقة مع روسيا بشأن S-400 بأنها أهم اتفاق في تركيا الحديثة.

وقال أيضًا، إن عملية تزويد أنظمة الدفاع الجوي الروسية يمكن أن تكتمل بحلول أبريل 2020.