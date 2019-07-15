كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي سابق: من غير المحتمل أن تؤثر واشنطن على تعاون إسلام آباد مع موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الباكستاني السابق، رياض خوخار، إن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على التأثير على استعداد باكستان لمواصلة تطوير التعاون مع روسيا في جميع المجالات.

وأضاف "خوخار": "لقد تحسنت علاقاتنا مع روسيا بشكل كبير وأصبحت ودية للغاية. نحن ممتنون لروسيا على المساعدة التي تقدمها لنا. يحظى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالتقدير والاحترام في باكستان، ويسعدنا أن علاقاتنا مع روسيا قد تحسنت".

وتابع وزير الخارجية الباكستاني السابق: "لا أعتقد أنه يمكن للولايات المتحدة التأثير على إسلام أباد فيما يتعلق بالعلاقات بين باكستان وروسيا. علاقاتنا مع الولايات المتحدة معقدة للغاية، وتتميز بقفزات مستمرة صعودًا وهبوطًا".

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ووفقًا للدبلوماسي السابق، فإن باكستان ترغب في زيادة تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا، التي نرحب باستثمارها في الاقتصاد الباكستاني.

وأوضح "خوخار"، أن التوترات القائمة بين روسيا والدول الأوروبية قد نجمت إلى حد كبير عن السياسة الأمريكية وعبر عن ثقته في أن القادة الأوروبيين سيسعون لتطوير التعاون مع روسيا في المستقبل.

شغل "خوخر" منصب وزير الخارجية الباكستاني من يونيو 2002 إلى فبراير 2005. وقبل توليه المنصب الرفيع في وزارة الخارجية، كان سفيرًا لباكستان لدى الهند والولايات المتحدة والصين.