كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاعلام اليمني: التحالف أنقذ اليمن من مخالب إيران وحقق أبرز أهدافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تحالف دعم الشرعية في اليمن رسمَ ملحمةً تاريخية وأنقذ البلاد من السقوط في مخالب إيران التي كانت تسعى إلى تصدير مشروعها التخريبي، والتوسع إلى جنوب الجزيرة العربية.

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وذكر الارياني وفقا لصحيفة البيان الاماراتية أن تحالف دعم الشرعية حقق أبرز أهدافه الاستراتيجية على مختلف الأصعدة (عسكرياً وسياسياً وإنسانياً)، موضحاً أنه على الصعيد العسكري تمكّن التحالف من كبح جماح ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران التي لم تستطع أن تحقق أي تقدم على مدار العامين الماضيين، وذلك بعد أن تم تحرير العديد من المناطق والمحافظات بما لا يقل عن 80٪ من مساحة الأراضي، وخنق الحوثيين وسد الكثير من منافذ الدعم والتمويل الخاصة بهم.

وقال وزير الإعلام اليمني: «قام التحالف بالمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية في كل المناحي، حيث انتقلت جميع الوزارات والبنك المركزي والهيئات إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن، كما أعاد تشغيل ميناء عدن وموانئ المكلا وموانئ محافظة المهرة والمخا، كما أمَّن موانئ الساحل الغربي، بالإضافة إلى توليه مهمة دعم الاقتصاد اليمني، وتفعيل دور البنك المركزي، ما مكّن كل موظفي القطاع العام في المحافظات المحررة من تقاضي رواتبهم وصرف مرتبات العديد من الجهات الأخرى في كامل الأراضي اليمنية.