كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد قتلى "انهيارات وفيضانات" نيبال إلى 55 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة في نيبال إن عدد من لقوا حتفهم جراء السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ارتفع إلى 55 يوم الأحد، إضافة إلى عشرات المفقودين والمصابين.

ونزح 10 آلاف شخص جراء هطول أمطار موسمية غزيرة بشكل متواصل على مناطق في نيبال، ذات الطبيعة الجبلية، منذ يوم الخميس مما أدى لغمر مساحات شاسعة من الأراضي بالمياه التي اجتاحت المنازل أيضاً ودمرت جسوراً وطرقاً في أنحاء البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تأكد مقتل 55 شخصاً وإصابة 33، إضافة إلى فقد 30 آخرين.

وقال متحدث باسم حكومة نيبال للصحفيين "ألحقت الكارثة خسارة كبيرة بالاقتصاد"، مضيفاً أن الحكومة ستجري تقييماً في أقرب وقت.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر في نيبال إنه تم إيواء النازحين في مدارس ومبان عامة أخرى.

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وبثت محطات تلفزيونية لقطات تظهر أسطح المنازل وقد غمرتها مياه الفيضانات في السهول الجنوبية وسكاناً وهم يخوضون في مياه تصل إلى مستوى صدورهم ويحملون متعلقات على رؤوسهم.

وقال مسؤولون إن هطول الأمطار قل في بعض المناطق، لكن منسوب المياه في بعض الأنهار في شرق البلاد لا يزال فوق مستوى الفيضان. وناشدت السلطات السكان باستمرار توخي الحذر.

ومن بين الأنهار التي لا تزال فوق مستوى الفيضان نهر كوسي الذي يمتد إلى ولاية بيهار في شرق الهند.

وتثير زيادة منسوب ذلك النهر مخاوف شديدة في الهند ونيبال منذ فاضت مياهه عن ضفافه في عام 2008 وغير مساره ليغرق مساحات شاسعة، ويلحق أضراراً بأكثر من مليوني شخص في بيهار.

ولقي نحو 500 شخص حتفهم في تلك الكارثة.