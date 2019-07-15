كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخصين وإصابة 27 بعد سقوط لعبة ملاهي في حديقة ترفيهية بالهند (صور / فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل شخصان وجُرح ما لا يقل عن 27 آخرين بعد سقوط مطية ملاهي في حديقة ترفيهية في أحمد آباد في ولاية غوجارات الغربية بالهند.

وقع الحادث يوم أمس الأحد (14 يوليو) في متنزه بالفاتيا الترفيهي في منطقة كانكاريا بالمدينة.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ التي هرعت لإنقاذ الضحايا، إن رحلة الملاهي كانت بكامل استيعابها عندما سقطت المطية على الأرض وتحطمت.

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وأضافت، أنه يبدو أن الكبل الحامل الملحق بالإطار الرئيسي قد انقطع، مما أدى إلى ارتطام الركاب بالأرض بقوة.

من جانبه، قال م. ف. داستور، رئيس الإطفاء في أحمد آباد لخدمات الإطفاء والطوارئ: "تعمل مطية الملاهي عندما يكون العمود الرئيسي الذي يشتمل على المقاعد في النهاية الدائرية متوازنًا بوزن. وعندما انقطع الكابل، تم إيقاف اللحام على العمود وتراجعت المطية".

وأضاف: "هناك 32 مقعدًا في المطية يدورون. كسر أنبوب العمود الرئيسي وتحطمت على الأرض. كيف تم كسر هذا الأنبوب هو مسألة تحقيق بواسطة مختبر علوم الطب الشرعي (FSL)".

وأمر رئيس المقاطعة، فيجاي روباني، بإجراء تحقيق فوري في الحادث، وأكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عنه.