كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جواتيمالا تلغي لقاء بين موراليس وترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب الرئاسة في جواتيمالا انه تم الغاء اجتماع في واشنطن بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الجواتيمالي جيمي موراليس حول اتفاق محتمل بشان "دولة ثالثة آمنة" لطالبي اللجوء.

وقالت الرئاسة إنه سيتم إعادة جدولة الاجتماع لأن المحكمة الدستورية لم تصدر بعد حكمًا في الطعون القانونية التي تهدف إلى منع موراليس من الاستجابة لطلبات ترامب. وتم تحديد موعد الاجتماع اليوم الاثنين.

و جاء في بيان "بسبب التكهنات والإجراءات القانونية التي تم تجهيزها لعرضها أمام المحكمة الدستورية، تم اتخاذ قرار بإعادة جدولة الاجتماع الثنائي حتى نعرف ما تم حله من قبل المحكمة المذكورة.. وتؤكد حكومة الجمهورية من جديد أنها لم تفكر مطلقًا في توقيع اتفاق لتحويل جواتيمالا إلى بلد آمن ثالث".

وأضاف أنه ستستمر مناقشة القضايا الثنائية الأخرى بشان المصلحة العامة.

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تعني اتفاقية "دولة ثالثة آمنة" أن السلفادوريين والهندوراس والأشخاص من أماكن أخرى الذين يعبرون الحدود إلى غواتيمالا سيتعين عليهم تقديم طلب اللجوء هناك بدلًا من القيام بذلك على الحدود الأمريكية - مما قد يؤدي إلى تخفيف أزمة الهجرة التي تتعامل معها الولايات المتحدة.

و اشار النقاد الي ان الحكومة الجواتيمالية لا تملك الموارد اللازمة لمساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة عندما فر عشرات الآلاف من مواطنيها هذا العام فقط.

و اوضح مسؤولون أمريكيون ان "دولة ثالثة آمنة" مطروحة على الطاولة وانه لم يتم الانتهاء منها، لكن الحكومة الجواتيمالية قالت إنها لا تنوي عقد مثل هذه الصفقة.

