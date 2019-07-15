جرافات الاحتلال تتوغل برفح والبحرية تستهدف مراكب الصادين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توغلت جرافات ومعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، شرقي رفح بقطاع غزة، فيما استهدفت بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة.

وطبقا لشهود عيان، فإن 11 جرافة عسكرية للاحتلال توغلت خارج السياج الأمني شرقي رفح، لمسافة 100 متر تقريبا، بالتزامن مع إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال في المكان.

وانطلقت الجرافات من بوابة المطبق العسكرية، شرقي حي النهضة بالمدينة، وباشرت بعمليات تجريف في المكان، بإسناد من آليات متمركزة داخل السياج، فيما أطلق جنود الاحتلال النار الأراضي الزراعية، في محيط منطقة التوغل، دون وقوع إصابات.

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وفي سياق إجراءات الاحتلال وتضييق الحصار على أهالي القطاع، أطلقت الزوارق الحربية لبحرية الاحتلال صباح اليوم الإثنين، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين غرب منطقة السودانية.

وقالت لجان الصيادين بغزة إن إطلاق النار جرى على بعد 3 أميال في منطقة الصيد المسموح بها، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.