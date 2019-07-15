حوادث منزلية: مصابان في حريقين بطمرة والناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان إثر حريق شب في منزل بمدينة طمرة، فيما خلصت طواقم الإطفاء والإنقاذ 3 أشخاص من حريق شب في شقة سكنية بمدينة الناصرة، صباح اليوم الإثنين.

وفي التفاصيل، شب حريق في شقة سكنية في مدينة الناصرة، وقامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق داخل الشقة وتخليص 3 عالقين من طابق علوي فوق الشقة التي اشتعلت فيها النيران. ولم يبلغ عن إصابات، وباشر خبراء الحرائق والشرطة بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

من مكان الحريق بطمرة، صباح اليوم

وفي طمرة، أصيب شخصان إثر استنشاق الدخان الذي انبعث من حريق شب في منزل مأهول، وصفت إصابة أحدهما بالمتوسطة. واستدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان واتضح أن الحريق شب في إحدى غرف المنزل وأن الأهالي تمكنوا من إخماد الحريق. وعملت الطواقم على إخراج الدخان الكثيف من المكان. وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.