الهند: "عطل فني" يرجئ إطلاق مركبة إلى القمر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وكالة الفضاء الهندية، اليوم الإثنين، تأجيل موعد إطلاق مركبة إلى القمر، كان من المفترض أن يتم إطلاقها اليوم، نتيجة رصد "مشكلة فنيّة" قبل أقل من ساعة على موعد إطلاق المركبة "تشاندريان 2".

وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية على "تويتر" إن"موعد الإطلاق الجديد سيتم إعلانه في وقت لاحق".

وكان من المقرر إطلاق "تشاندريان 2" في الساعة 02.51 صباحا بالتوقيت المحلي في أكثر المهام الفضائية الهندية تعقيدا على الإطلاق حسب وصف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

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وسيكون إطلاق هذه المركبة، بمثابة أول محاولة هندية للوصول إلى القمر، وفي حال نجاحها، ستكون هذه هي المهمة الأولى في العالم، التي تهبط فيها مركبة على منطقة القطب الجنوبي للقمر، حيث يأمل العلماء في جمع معلومات حول التركيب المعدني والكيميائي للقمر والبحث عن الماء.

ولم تحدد وكالة الفضاء الهندية موعد إطلاق المركبة الجديد.