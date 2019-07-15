مارسيلو: نهدف لحصد جميع البطولات الموسم القادم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، أن فريقه يهدف الموسم القادم إلى العودة لتحقيق جميع البطولات، مشيرا إلى أن اللاعبين يستعدون بطموح كبير خلال المعسكر التحضيري للفريق في مونتريال بكندا.

وذكر مارسيلو لقناة ريال مدريد "نواجه الموسم الجديد بطموح كبير من أجل الفوز بكل شيء. لدينا الرغبة في التدريب القوي لخوض الموسم بأكمله بشكل جيد".

وأضاف "نتدرب بصورة قاسية في الفترة التحضيرية لإسعاد الجماهير وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات، ونعلم أن الموسم لم يبدأ بعد ولكننا نعمل بكل جهد للبدء بصورة جيدة".

وأوضح القائد الثاني للميرينغي، أنه "يحقق حلمه" وهو الانتماء لـ"أفضل نادٍ في العالم".

واختتم مارسيلو "لا زلت أمتلك نفس الطموح الذي امتلكته فور وصولي. لم يتغير شيئا قط".