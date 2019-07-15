ماذا قال محرز بعد تأهل الجزائر إلى نهائي أمم أفريقيا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم الجزائري، رياض محرز، عن قيادته لمنتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، مؤكدا أنهم حققوا فوزا مستحقا على نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقال محرز الذي توج بجائزة رجل المباراة، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء "خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي. فرحتنا كبيرة للغاية بإسعاد شعبنا، ونعلم أن جماهيرنا تساندنا بقوة".

وأردف "نتمنى التتويج بالبطولة القارية، وحصد لقب الكان هو الهدف الأهم في مسيرتي، لذلك سنقدم قصارى جهدنا للعودة بالكأس".

وقال محرز "لقد أراد زملائي تسديد الركلة الثابتة التي سجلت منها الهدف، لكنني طلبت أن يتركوها لي، ونجحت في إرسالها إلى حيث أردت".

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وأوضح أن مباراة السنغال في الدور النهائي ستكون صعبة للغاية، خاصة أن أسود التيرانجا منتخب قوي للغاية.

واختتم "سجلنا 12 هدفا ونقدم أداء جيدا، ووصلنا للنهائي. أعتقد أننا قادرون على التتويج باللقب، ونعرف السنغال جيدا، لقد واجهناهم في مرحلة المجموعات وهم فريق قوي".

وسجل محرز هدف فوز منتخب بلاده على نيجيريا بالدقيقة 95، من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على استاد القاهرة في نصف نهائي البطولة القارية.