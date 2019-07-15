شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام البحريني: حساب "نائب تائب" يدار من الخارج لزعزعة أمننا والان مع التفاصيل

أكد وزير شؤون الإعلام في مملكة البحرين، علي بن محمد الرميحي، أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدار من خارج البحرين، وتسعى لشق صف الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن شبكة الحسابات المشبوهة هذه، ومنها حساب يدعى "نائب تائب" الذي يحمل صورة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لا ترتبط ببعيد أو قريب له، ويسعى من خلالها أصحاب الحساب المغرض إلى استغلال صورة رئيس الوزراء ومكانته الكبيرة لدى أبناء الشعب لتنفيذ أجندات تستهدف أمن واستقرار البحرين ووحدة صف شعبها الوفي.

وأكد وزير شؤون الإعلام أن المحاولات البائسة للإساءة إلى الرموز الوطنية والتحريض من خلالها على شق الصف الوطني وتهديد السلم الاجتماعي، لن تحقق مآربها الدنيئة في ظل الالتفاف الشعبي حول قيادته، والرفض الشعبي لما تروجه تلك الحسابات من معلومات مغلوطة يعلم الجميع زيفها وبعدها عن الحقيقة والواقع.