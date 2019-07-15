شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يحرر مواقع استراتيجية بصعدة والان مع التفاصيل
حققت قوات الجيش الوطني، أمس، تقدماً جديداً في محافظة صعدة شمال البلاد.
ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع هامة في جبهة الصفراء، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة.
ونجحت قوات الجيش في عملية مباغتة ونوعية من السيطرة على سلسلة تباب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي في اتجاه وادي الأشر، وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة.
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