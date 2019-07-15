شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء حكومات لبنان السابقون يتوجهون إلى السعودية والان مع التفاصيل

يتوجه اليوم الأثنين رؤساء الحكومة السابقين في لبنان، إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن يلتقوا بالملك سلمان بن عبدالعزيز، وبولي عهده محمد بن سلمان على أن يعودوا في اليوم ذاته إلى بيروت.

وأفادت وسائل الإعلام أن رئيس الحكومة الحالي، سعد الحريري، التقى يوم أمس الأحد، رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي قبل مغادرتهم بيروت، حيث من المتوقع أن يحلوا ضيوفاً على العاهل السعودي خلال موسم الحج المقبل، بحسب معلومات صحيفة "الشرق" اللبنانية.

وبحسب قناة "أل بي سي" اللبنانية، سيؤكد رؤساء الحكومات السابقة "موقف لبنان الداعم لأسرته العربية وتأكيد الحضور السعودي في لبنان".

وأضافت مصادر القناة أن "الرؤساء الثلاثة سيناقشون أوضاع لبنان الأخيرة، خصوصاً موضوع صلاحيات رئيس الحكومة، فضلاً عن أنهم مستعدين للإجابة على أسئلة القيادة السعودية حول لبنان"، لاسيما أن "الزيارة أتت بعد طلب الرؤساء".