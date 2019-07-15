شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات تعنى تماما بكل ما يتعلق بالطفولة والان مع التفاصيل

كتبت صحيفة خليجية في افتتاحيتها " يؤطر قانون تأسيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مجالات العمل في رعاية هذه الفئة من الأطفال، ويوحد الجهود المبذولة في القطاع، خاصة أن الدولة تقدم خدمات نوعية في مختلف مجالات رعاية الطفولة بشكل عام ".

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين -" إلى أن هذه الهيئة ستمكن من مضاعفة الإنجازات السابقة التي تمثلت في تقديم الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للأطفال منذ ولادتهم، وفق أرقى الممارسات العالمية، لكن الطموح بتقديم الأفضل هو المحفز دائما لإيجاد مظلة جامعة تنظر للقطاع من جميع جوانبه، وتشكل في الوقت نفسه بنك معلومات موحدا حول الطفولة ورعايتها، تفاديا لتشتيت الجهود.

ولفتت إلى أن الإمارات تعنى تماما بكل ما يتعلق بالطفولة، من خلال التشريعات المعنية بتدرج العمر منذ الولادة، سواء بالمتابعة الصحية للأم والطفل أو تقنين حق الأم في إجازة الأمومة والرعاية، إضافة إلى الاهتمام بشروط الحضانات وترخيصها، وتركيز الاهتمام بالأطفال من أصحاب الهمم.

واختتمت صحيفة " الاتحاد " افتتاحيتها بالقول " إن تقييم السياسات والمنجزات والبرامج في مجال الطفولة المبكرة، عبر الهيئة المنشأة حديثا، سيساعد في صياغة استراتيجية شاملة للتطوير ورفع وتيرة التنسيق بين المراكز العاملة في هذا القطاع بالإمارة، خاصة عندما يكون مدعما بدراسات وبحوث، مع الاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية " .