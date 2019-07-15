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نائب: امن المعلومات مازال مستباحا وسط فوضى خدمات الانترنت

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دعا نائب عن تيار الحكمة "المعارض"، الاثنين، الى موقف وطني لانهاء حالة "الفوضى والتلكؤ والتراجع" في خدمات الانترنت، مشددا على ضرورة المضي بالاجراءات التي كفلها القانون لحماية ثروات الشعب وامنه، مشيرا الى ان أمن المعلومات مازال "مستباحا" حتى اللحظة.
وقال النائب علي الحميداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتصالات تعتبر من اهم واخطر المؤسسات باي دولة كونها ترتبط بامن المعلومات ناهيك عن كونها مورد اقتصادي ضخم جدا ياتي بالمرتبة الثالثة بعد واردات النفط والمنافذ الحدودية، مايجعلها مؤسسة مهمة وبحاجة الى شخصيات قوية تتصدى لواجباتها".

واضاف الحميداوي، ان "هناك تلكؤ وتراجع كبير في خدمات الانترنت، كما انه حتى اللحظة فأن امن المعلومات مازال مستباحا نتيجة لعدم انشاء بوابات الامان"، لافتا الى ان "فساد اغلب شركات الاتصالات وخدمات الانترنت يقابلها عدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل الوزارة يجعلنا في حيرة وشك بوجود اجندات لاتريد الخير للبلد امنيا واقتصاديا".

 

واكد الحميداوي، ان "استمرار التلكؤ والتراجع بخدمات الانترنت والفساد والاسعار المرتفعة التي وصلت الى عشرات الاضعاف عن مثيلاتها بدول العالم لخدمات الانترنت يجعلنا مطالبين بموقف وطني من ممثلي الشعب لانهاء تلك الفوضى والمضي بالاجراءات التي كفلها القانون لنا لحماية ثروات الشعب وامنه".

وسبق أن انتقد البديري، في (13 تموز 2019)، استمرار وزارة الاتصالات بتجاهل المطالبات لتحسين خدمة الانترنت واصرارها على تقديم المبررات غير الواقعية والوعود التي تكرر سماعها دون تطبيق، مطالباً بإدخال العراق موسوعة غينس للارقام القياسية كـ "أسوأ خدمة نت" دون منافس.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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