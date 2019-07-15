نائب: امن المعلومات مازال مستباحا وسط فوضى خدمات الانترنت

وقال النائب علي الحميداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "الاتصالات تعتبر من اهم واخطر المؤسسات باي دولة كونها ترتبط بامن المعلومات ناهيك عن كونها مورد اقتصادي ضخم جدا ياتي بالمرتبة الثالثة بعد واردات النفط والمنافذ الحدودية، مايجعلها مؤسسة مهمة وبحاجة الى شخصيات قوية تتصدى لواجباتها".

واضاف الحميداوي، ان "هناك تلكؤ وتراجع كبير في خدمات الانترنت، كما انه حتى اللحظة فأن امن المعلومات مازال مستباحا نتيجة لعدم انشاء بوابات الامان"، لافتا الى ان "فساد اغلب شركات الاتصالات وخدمات الانترنت يقابلها عدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل الوزارة يجعلنا في حيرة وشك بوجود اجندات لاتريد الخير للبلد امنيا واقتصاديا".