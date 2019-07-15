نائب: امن المعلومات مازال مستباحا وسط فوضى خدمات الانترنت

دعا نائب عن تيار الحكمة "المعارض"، الاثنين، الى موقف وطني لانهاء حالة "الفوضى والتلكؤ والتراجع" في خدمات الانترنت، مشددا على ضرورة المضي بالاجراءات التي كفلها القانون لحماية ثروات الشعب وامنه، مشيرا الى ان أمن المعلومات مازال "مستباحا" حتى اللحظة.
واضاف الحميداوي، ان "هناك تلكؤ وتراجع كبير في خدمات الانترنت، كما انه حتى اللحظة فأن امن المعلومات مازال مستباحا نتيجة لعدم انشاء بوابات الامان"، لافتا الى ان "فساد اغلب شركات الاتصالات وخدمات الانترنت يقابلها عدم اتخاذ اجراءات رادعة من قبل الوزارة يجعلنا في حيرة وشك بوجود اجندات لاتريد الخير للبلد امنيا واقتصاديا".
وسبق أن انتقد البديري، في (13 تموز 2019)، استمرار وزارة الاتصالات بتجاهل المطالبات لتحسين خدمة الانترنت واصرارها على تقديم المبررات غير الواقعية والوعود التي تكرر سماعها دون تطبيق، مطالباً بإدخال العراق موسوعة غينس للارقام القياسية كـ "أسوأ خدمة نت" دون منافس.
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