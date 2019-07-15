الجيش الإسرائيلي يتسلم مقاتلتين أمريكيتين من طراز 'F-35'

هبطت مقاتلتان جديدتان من طراز"F-35"، الأحد، في قاعدة "نيفاطيم" الجوية الإسرائيلية، حيث ستنضمان إلى منظومة مقاتلات "أدير"، التي أعلن عن جهوزيتها العملياتية في كانون الاول 2017.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "مواصلة استيعاب المقاتلات تعتبر مؤشرا آخر على التعاون العسكري طويل الأمد، بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وأضاف أن "سلاح الجو الإسرائيلي، يُعتبر أول سلاح جو خارج الولايات المتحدة يقوم بتفعيل مقاتلات من نوع (F - 35) بشكل عملياتي".
وشاركت المقاتلتان، في غضون الشهر الماضي، في تمرين "Tri- Lightning" بقيادة الولايات المتحدة، وبمشاركة سلاح الجو البريطاني، وظهرت خلال التمرين قدرات المقاتلة في التعامل والدفاع في مواجهة التهديدات المتغيرة.
وسلمت الولايات المتحدة المقاتلتان لإسرائيل في الوقت الذي تستقبل فيه تركيا دفعات أجزاء منظومة "إس-400" الروسية، في إطار تنفيذ العقد الموقع بين البلدين.
وبدأ وصول طائرات الشحن الروسية التي تحمل الأجزاء المكونة لأنظمة الدفاع الصاروخية إلى تركيا، يوم الجمعة 12 تموز.
وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حينها، أن توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا يجري بالتزامن مع استمرار عملية تدريب العسكريين الأتراك الذي سيتعين عليهم استخدام هذه الأنظمة.
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