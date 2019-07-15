"الخليج" عن فلسطين: من بمقدوره أن يلغي شعباً وتاريخاً وتراثاً ومقدسات؟

قالت صحيفة خليجية، "من جديد يطل علينا أحد أركان الإدارة الأمريكية ليقدم لنا بعض ما تتضمنه «صفقة القرن» من «مكارم أخلاق» يغدقها على الشعب الفلسطيني من أجل حل قضيته".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليهودي الصهيوني حتى النخاع أطل قبل يومين في حديث صحفي أفاض فيه الكلام عن «الصفقة» التي وضعها مع مثيليه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، والسفير الأمريكي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان بالمشاركة مع رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو".

وتابعت:"طبعاً، لم يقدم غرينبلات جديداً حول محتوى «الصفقة»، إنما أكد المؤكد فيما يتعلق بالإصرار على تصفية القضية الفلسطينية، ووضع نهاية لحق العودة، والتصميم على تهويد الأرض الفلسطينية، ونزع أنياب الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاقتلاع من خلال تصفية المقاومة الفلسطينية".

وذكرت:"غرينبلات الذي وعد بنشر الشق السياسي من «الصفقة» التي تتضمن 60 صفحة بعد تأليف الحكومة «الإسرائيلية» في أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل، أكد على ثوابت الإدارة الأمريكية الحالية بخصوص خطوات الحل التي تتطابق بالمطلق مع السياسة «الإسرائيلية» التي تسعى لفرض الأمر الواقع من خلال خطوات الضم والتهويد والاستيطان والاقتلاع".

وأشارت إلى أن "المبعوث الأمريكي أكد أنه «يؤيد روح كلام السفير الأمريكي فريدمان بشأن ضم أراضي الضفة ل«إسرائيل»». لكن أطرف ما قاله إن الصفقة ستكون «واقعية» لأنها «لا تستخدم مصطلح حل الدولتين، أو المستوطنات». أما لماذا لم تستخدم «الصفقة» مصطلح حل الدولتين، فلأن «حل الدولتين لا يؤدي إلى شيء»، إذ «لا يمكن حل صراع معقد مثل هذا الصراع بشعار من كلمتين»".

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وبينت أن "هذا الكلام مضحك، ولا يقوله إلا جاهل بالتاريخ أو بالسياسة، أو أنه محشو بترهات وأساطير توراتية يحاول تنزيلها على الأرض من خلال إنكار الآخر الفلسطيني وحقوقه ووجوده.. وهو كذلك!".

وأكدت "إن مصطلح «حل الدولتين» هو الركيزة الأساسية لأي حل، ولا يهم إن كان المصطلح من كلمتين أو ثلاث أو عشر. هو مصطلح يقدم حلاً بديلاً للاحتلال والعدوان والاستيطان، ويعطي الشعب الفلسطيني جزءاً من حقه التاريخي في أرضه، وينهي معاناته اللاإنسانية بديلاً عن التشرد والشتات".

ومضت:"والأطرف أن غرينبلات الذي يرفض «حل الدولتين»، ويتجاهل مسألة اللاجئين وحق العودة، ويتحدث عن «شيء واقعي» لم يحدده بهذا الخصوص، يرفض أن تسمى المستوطنات باسمها، ويفضل أن يطلق عليها «أحياء أو مدن» لأن كلمة «مستوطنات مصطلح تحقير».. شر البلية ما يضحك!!".

وذكرت:"وأوضع مبعوث ترامب أن الصفقة تركز على التعامل مع جماعات مثل حماس والجهاد الإسلامي «معتبراً أن هذه الأمور» من أكبر العقبات التي تحول دون تحسين حياة الفلسطينيين! أي أنه لا يرى أن الاحتلال هو سبب شقاء الشعب الفلسطيني، بل هو يحمّل المسؤولية لمن يرفض الاحتلال ويقاومه".

واختتمت:"هذا الكلام هو أعتى أشكال الفجور والعنصرية لأنه باختصار يريد إلغاء الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته. لكن من بمقدوره أن يلغي شعباً وتاريخاً وتراثاً ومقدسات، أو أن يتجاوز نضالات وتضحيات ومئات آلاف الشهداء الذين رووا أرض فلسطين بدمائهم منذ بداية الصراع مع هذا الكيان حتى الآن؟ ".