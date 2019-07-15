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أنقرة تدير الخلية الإخوانية المقبوض عليها في الكويت

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كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الاستخبارات المصرية زودت السلطات الأمنية الكويتية بمعلومات عن الخلية الإخوانية المصرية التي تم القبض عليها في الكويت تفيد أنها كانت تدار من قبل النظام التركي

وذكرت المصادر في تصريح لصحيفة "العرب" أن مدير المخابرات المصرية عباس كامل، الذي زار الكويت، الشهر الماضي، زود الكويتيين بقائمة بالأسماء المطلوبة للأعضاء الفاعلين في الإخوان المتواجدين في الكويت، وكيف يدارون من قبل جهات عليا في تركيا.

وأكدت أن كامل شرح بالتفصيل للكويتيين عمل الخلية الإخوانية المتهمة بالإرهاب وطريقة مراسلاتهم وتحويل الأموال إلى مطلوبين من قبل السلطات المصرية من تنظيم الإخوان يقيمون في تركيا وقطر.

وقالت ذات المصادر إن "خطورة المعلومات التي قدمها مدير المخابرات المصرية دفعت بالجهات الأمنية الكويتية لإيصالها إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

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ومع أن السلطات الكويت لم تعلن عن زيارة عباس كامل، إلا أن مصادر كويتية مطلعة أكدت خبر الزيارة وأن أمير الكويت استقبله بعد أن تم اطلاعه على ملف خليه الإخوان الذي أعدته المخابرات المصرية.

وأكد مدير المخابرات المصرية لأمير الكويت أن خطورة عمل الخلية الإخوانية المتواجدة في الكويت تكمن بأنها تدار من أعلى الجهات السياسية في تركيا.

وأصدر السلطات الكويتية بعدها أحكام قضائية على أفراد الخلية المطلوبة، كما أرسلت تفاصيل الأحكام إلى الإنتربول في حالة هرب أي من العناصر المطلوبين.

وراقبت السلطات الأمنية الكويتية عناصر الخلية قبل أن يهرب عدد منهم الى تركيا وقطر، الأمر الذي مكنها من اعتقال 20عنصراً. وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت الجمعة ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين" واعتقال عناصرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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